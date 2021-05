El lobo en España, ¿una amenaza o una especie a defender?

A un lado se sitúan aquellos que exigen que ya es hora de proteger a un animal que ha sido históricamente acosado y sobre el que no hay datos exactos. A otro, aquellos que temen y sufren ataques a sus cabezas de ganado. En medio del ruido y la disputa, muchos ajenos a los ámbitos de estas dos partes todavía se hacen la gran pregunta. ¿Es el lobo una especie a proteger totalmente o prohibir su caza por completo se traducirá en una amenaza? Un ecologista y un ganadero brindan sus opiniones y argumentos.

Alberto Rivero es portavoz de Ecologistas en Acción, además de naturalista, y lo primero que pone sobre la mesa es que el debate no puede ser reducido a dos bandos en los que uno esté conformado por el ecologismo y otro por el sector de la ganadería. Él quiere dar voz a otro tipo de ganadero, el que defiende que es posible y necesario convivir pacíficamente con el lobo. De hecho, cita el proyecto Viviendo con lobos, por el que medio centenar de estos profesionales han testado cuáles son las necesidades para lograr esta simbiosis.

Santalla denuncia que “si hay alguien que sufre es la gente del mundo rural y de forma particular los ganaderos. Pierden sus animales en la boca de lobo y no tienen ninguna compensación por ello o muy pocas”. Desde UPA exigen que se retire el proyecto hasta tener nueva documentación y que se inicien conversaciones con el Gobierno, de las que están a la espera.

Román Santalla expone que “de los mastines se habla mucho, pero hay que mantenerlos”. En su opinión, el ganadero cree que esta es una medida insuficiente para hacer frente al lobo puesto que este “también come los mastines”. Afirma que el lobo “está en una fase distinta a como lo conocen los ecologistas de sillón, los que están en la Castellana”. Según él, el animal sabe cómo esconderse, “se acerca a las casas” y se acerca a la población donde están los animales.

El miembro de UPA rechaza el postulado de que con los perros guardianes, el lobo se vería forzado a buscar otras fuentes de alimentación. “Estos bucólicos que creen que a base de jabalíes y de ciervos el lobo sobrevive”, critica para lamentar que “si no hubiera otra cosa imagino que sobreviviría, pero tiene otros animales más fáciles que comer”.

Por su parte, Alberto Rivero alude a una de las siete medidas mencionadas, la de impulsar el reconocimiento legal de los mastines como animales de trabajo, puesto que en algunas parte de España hay conflicto al ser considerados como perros potencialmente peligrosos y no pueden estar sueltos. Además, esto debe estar acompañado de una difusión de información entre la gente para que sepa cómo debe comportarse ante ellos o para evitar conflictos con turistas.

Entre otras medidas que pueden suponer una protección paralela más allá de una verja física, Rivero explica que es necesario poner en valor el producto de la ganadería extensiva a través de un sello de calidad que permita distinguir claramente al consumidor, puesto que “aunque yo quiera consumir un producto de ganadería en un supermercado no tengo forma de identificarlo”.

La caza del lobo ibérico: desde una medida de control hasta un negocio

Quizás una de las impresiones equivocadas que conllevó el aluvión de titulares sobre la introducción del lobo ibérico en el LESPRE fue que desde aquel día quedaba prohibido darle caza. Todo lo contrario. La situación sigue siendo exactamente la misma y Alberto Rivero muestra cautela. “Hasta que no lo vea publicado en el BOE [Boletín Oficial del Estado] no me creo nada”, bromea sobre la entrada en vigor del estatus de protección.

Al norte del río Duero, la especie es cinegética: Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Galicia. De Asturias explica que el Principado tiene un plan del lobo en el que “se mata por parte de la guardería forestal”, además de que existe un cupo de extracción que permite delegar en los cazadores “estos crímenes”. Pero el ecologista destaca una zona asturiana denominada libre de lobos “en la que se puede matar cualquier ejemplar en cualquier momento”.

El naturalista señala que la caza del lobo está plagada de contradicciones, como que “en La Rioja tenían un grupo reproductor compartido con Castilla y León y un cupo de extracción de cuatro ejemplares, cuando el tamaño medio de la manada en España es de cinco”. Pero también pone el foco sobre el negocio que existe en torno a la caza a través de los precintos.