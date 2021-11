Los Chunguitos se separan después de 45 años juntos

El cantante José Salazar ha confirmado que se separa musicalmente de su hermano Juan, con quien formaba desde hace 45 años el grupo Los Chunguitos, y ha adelantado que cada uno irá a partir de ahora en “solitario”. Así lo ha explicado Salazar en un acto, según ha informado la revista Semana, en el que ha matizado que pese a esta separación profesional no hay ningún problema entre ambos.

“Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mio (...) La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada”, ha afirmado.

Salazar también ha contado que acaba de sacar su primer sencillo en solitario, titulado La vida te sorprende, un trabajo que ya conoce su hermano Juan: “Me ha dicho que es muy bonito”.

Más televisión que música

Hacía tiempo que el grupo en realidad estaba más activo en su faceta de personajes televisivos que en la musical. Así, los hermanos no publicaban un álbum con nuevo material desde el autoeditado Se escapa (2012), que apenas tuvo repercusión.

Mucho más mediáticas fueron sus participaciones en los programas Tu cara Me Suena, de Antena 3, donde concursaron entre 2013 y 2014, en Gran Hermano VIP de Telecinco, en 2015, y en Masterchef Celebrity, de La 1, cuya cuarta edición fue emitida en 2019 con los Salazar entre sus filas de cocineros a prueba.

45 años juntos

Sobrinos del cantaor Porrina de Badajoz y hermanos del dúo Azúcar Moreno, la familia al completo con sus ocho hijos se trasladó desde su Badajoz natal al barrio madrileño de Vallecas siendo ellos muy jóvenes y en la capital comenzaron a actuar entre los mesones de la Plaza Mayor.

Así fueron descubiertos por Ramón Arcusa, de El Dúo Dinámico, que posibilitó la grabación de su primer disco, de título homónimo, Los chunguitos (1977), nombre que arrastraban desde su díscola infancia por su costumbre de apedrear trenes. En aquel primer trabajo aparecía su primer gran éxito, la canción Dame Veneno, así como Me sabe a humo, aunque la popularidad sobrevino de una manera más clara a partir de su segundo álbum, Vive gitano (1978), que incluía la canción ¡Ay!¡Qué dolor!.

En origen, la formación de Los Chunguitos estaba integrada por un tercer hermano, Enrique, que era el principal compositor y vocalista del grupo y que falleció a los 25 años en 1982. José y Juan reclutaron entonces a su primo Manuel Fernández y el grupo permaneció como trío en activo hasta 2006, fecha en la que empezaron a utilizar el nombre de Hermanos Salazar, aunque para el imaginario popular seguían siendo nombrados como Los Chunguitos.