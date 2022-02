Los detalles del operativo policial en Madrid para controlar las bandas juveniles

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha anunciado la puesta en marcha inmediata de un operativo policial contra las bandas juveniles. El plan ha arrancado este mismo jueves y en su fase inicial se extenderá hasta el 28 de febrero, tras los últimos episodios violentos en Madrid.

De momento, se movilizarán 514 efectivos de la Policía Nacional que se desplegarán en Parla y 11 distritos de la capital, los puntos de mayor actividad conocida de las bandas. En concreto, las zonas afectadas serán Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza, Latina, Puente de Vallecas, San Blas, Usera y Villaverde. Además, habrá especial vigilancia en el metro y Cercanías.

Los agentes movilizados pertenecerán a las comisarias de los distritos afectados, junto a miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Sección Móvil, Caballería, Grupos de Atención al Ciudadano y las Brigadas de Información, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras.

El objetivo, como ha expresado la delegada, es “detectar e identificar a miembros de estas bandas violentas, evitar su proliferación y neutralizar la escalada delincuencial que estamos detectando desde finales del pasado año”.

Mercedes González, que recientemente pidió no politizar esta cuestión, ha inciddo en el carácter “permanente” del plan, porque ” no va a parar hasta que cese la actividad delictiva de estos grupos violentos”. Lo que no es, en cambio, es cerrado, y la representante del Gobierno ha apuntado que se hará un seguimiento semanal del operativo para evaluar su evolución y la necesidad de hacer ajustes, en caso necesario.

“Nunca se había hecho un dispositivo así y en menos de una semana han tenido una capacidad de reacción y acción increíble, porque no podemos olvidar que sigue siendo una prioridad encontrar a los autores de la muerte del menor en el Distrito Centro”, ha añadido la delegada.

González sí ha querido mandar un mensaje de calma a los ciudadanos pese a las últimas noticias: “Estamos en buenas manos. La policía lleva meses trabajando y no va a parar hasta que neutralice a las bandas. A los jóvenes, que las bandas no son un juego, son un camino muy peligroso que conduce a la delincuencia y que puede arruinar y acabar con sus vidas”.