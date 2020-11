Los escaladores que entrevistaron a Fernando Simón piden perdón: "De verdad, de corazón"

Los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou han pedido disculpas por la broma que hicieron la semana pasada durante una entrevista a Fernando Simón y que está costando durísimas críticas al experto porque decidió seguir el juego.

Todo ello después de que en un momento de la conversación, Eneko Pou realizase esta pregunta en tono jocoso a Simón: “Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?”.

Cuestión la que el epidemiólogo contestó así: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Después de decir “no, no, no”, tratando de quitarle seriedad a su comentario, Simón explicó que siempre ha “tenido mucho miedo a las mujeres”. “No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”.

“Pedir disculpas a todo el mundo que se haya sentido herido por alguno de los comentarios que hicimos en el último speaking Pou en el que entrevistamos a Fernando Simón”, comienza diciendo Eneko en un vídeo colgado en sus redes sociales.

“Si hay algo que nos os pareció bien: perdón, de verdad, de corazón. Iker y yo somos gente que suma, nunca entramos en polémicas o intentamos no hacerlo, tiramos buen rollo a todo el mundo. Y esa es la vida que entendemos. O sea que si alguno se ha sentido un poco herido con los comentarios, de verdad, ya nos podéis disculpar”, finaliza.