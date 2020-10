Los expertos señalan a la 'paradoja de la aceituna' como una causa de lo que está ocurriendo en España

El periódico británico The Times ya mostró su asombro hace unos días, cuando aseguró que en España hay algunas medidas extrañas , como sancionar a quienes no usan mascarilla en las calles y parques y, sin embargo, permitir “un mar de rostros desnudos” en bares y restaurantes.

Según la presentadora, lo normal es tomar el aperitivo junto a “gente que creemos de confianza”. “Bajamos la guardia, nos quitamos la mascarilla, cogemos una aceituna, el hueso lo pongo en un plato. El que tengo al lado coge otra aceituna. ¿Qué hace con ella? También deja el hueso. Todas las manos ahí... una patata. El vaso, por suerte, no lo compartimos. Pero aquí, en este escenario, en este aperitivo, el virus está pululando a sus anchas”, ha explicado.

Ónega ha insistido en que todos los investigadores, con los datos en la mano, advierten de estas costumbres tan españolas. “Cuidado cuando tomemos el aperitivo. Se llama la paradoja de la aceituna”, ha recalcado.

Mientras, Margarita del Val ha insistido en que “el virus no se para salvo que lo paremos nosotros” y ha afirmado que “el confinamiento total” es la única medida totalmente efectiva “y no queremos repetirlo porque tiene unos efectos muy duros sobre la economía y relaciones sociales”.

Del Val ha lamentado que en España “básicamente hemos tenido una única medida”, que ha sido el uso de la mascarilla. En este sentido, ha subrayado que si eso fuese así “toda la humanidad” estaría usando la mascarilla a ratos. “Eso no funciona. Hay que hacer más medidas. Todas aquellas personas que están simplemente en exteriores sin mantener la distancias sin mascarilla, que se den cuenta de que eso no es combatir el contagio”, ha avisado.

La experta también ha advertido del peligro de usar la mascarilla pero, a la vez, tener contacto y no guardar distancias con otras personas. “Para eso no hay que ser experto, simplemente es lo que ya sabemos y no hace falta que nos lo imponga nadie. Esto lo sabemos”, se ha quejado.