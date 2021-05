Los jóvenes ya no son tan de izquierdas

Pese a que los encuestadores franceses no preguntaron a los jóvenes españoles en la encuesta, el politólogo Javier Lorente, profesor de ciencia política en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en el posicionamiento político de la juventud en España , comparte el diagnóstico, aunque lo matiza: “Si comparamos a los jóvenes de hoy con cómo eran los de antes, los de hoy han vuelto a posiciones más o menos normales. No es que los jóvenes sean más de derechas, sino que son menos de izquierdas”.

El problema, explica Lorente, es que tras la caída del Muro de Berlín, la izquierda ha perdido la iniciativa: “Si uno se fija en las propuestas estrella de la izquierda desde los 90, han sido parecerse a la derecha. Se ve claramente al mirar los programas de los partidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la propuesta estrella del laborismo británico fue la tercera vía, es decir, básicamente asumir los legados de la derecha. No es que la izquierda sea aburrida y no dé opción a los jóvenes. Es que tiene que redefinirse, porque aceptando el discurso de la derecha ha contribuido a crear una serie de principios políticos con los que no tiene mucho que ganar y uno de ellos es el individualismo, es decir, que las comunidades no son importantes y que lo importante es lo que el individuo con su esfuerzo puede lograr”.

¿Pero qué ha pasado para que los jóvenes ya no vean a la izquierda como solución a sus problemas? El jefe de estudios del think tank francés, Victor Delage, apuntó en La Vanguardia a la hegemonía del individualismo : “Diversos factores explican esta inclinación derechista de la juventud, pero el predominio de los valores individualistas entre las nuevas generaciones está estrechamente ligado a la desconfianza que expresan respecto a las instituciones y al sistema político en su conjunto”.

Quizá por eso, no es casualidad que una nueva hornada de jóvenes youtubers abandere ese discurso de derechas, un fenómeno que va más allá de España, donde canales como Libertad y lo que Surja, InfloVlogger o un Tío Blanco Hetero marcan tendencia aupados por centenares de miles de seguidores y aún más reproducciones.

Estos nuevos referentes lanzan mensajes desde YouTube, donde sus coetáneos pasan cada día más tiempo al margen de los medios tradicionales, que, en general, reivindican el nacionalismo español y las ideas libertarias. Algunos ponen el acento en lo estrictamente económico con planteamientos de capitalismo extremo y en contra de los impuestos y del papel del Estado.

El periodista argentino Pablo Stefanoni, autor de ¿La rebelión se volvió de derechas? también detecta ese fenómeno al otro lado del Atlántico: “Pasó con Bolsonaro en Brasil, donde movilizó a influencers de derecha, que es un fenómeno que está pasando en varias partes del mundo. En Argentina también con los canales de los libertarios de derecha que van en la onda de Vox en España y que tienen mucha influencia. Y ahora con la pandemia están cogiendo mucho impulso entre los jóvenes gracias el rechazo a las restricciones de la covid”, explica.

“La izquierda tiene las manos muy atadas”

“Los jóvenes son básicamente liberales en lo económico, es decir, defienden un rol pequeño del Estado. El problema de la izquierda es que tiene las manos muy atadas y ahora se topa con que pese a que considera la política como una herramienta de transformación, le cuesta mucho implementar agendas progresistas. Sin embargo, a la derecha no. Es un problema de credibilidad. Si la derecha dice que privatiza, privatiza y punto. Pero luego a la izquierda, por ejemplo, le cuesta mucho derogar la reforma laboral. Así, es normal que los jóvenes no se vean atraídos por el discurso de izquierda porque genera desconfianza. Y pueden pesar: ’Por lo menos me subo al carro del ganador e intento labrarme un futuro yo sin que me suban mucho los impuestos, porque estos lo que me prometen es un quiero y no puedo”, arguye el politólogo de la Rey Juan Carlos.