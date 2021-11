Los Juegos Olímpicos que parten aún más al independentismo

Europa Press News via Getty Images

En la propuesta del ejecutivo catalán, se incluyen 800.000 euros para una consulta sobre la candidatura, pero quitar esta partida es una de las condiciones que ha puesto la CUP para aprobar las cuentas. La mayoría de las otras —más allá de pedir de nuevo un plan para el referéndum de autodeterminación— también tienen que ver con la visión económica de la CUP, contraria al desarrollismo capitalista: quieren que no se renueve el contrato del Circuit de Catalunya y que se borre el proyecto urbanístico BCN World, liderado por Hard Rock, para dinamizar el entorno de Port Aventura .

La propuesta de candidatura nació de los despachos de Barcelona cuando Jordi Hereu aún era alcalde, pero el Ayuntamiento de la capital catalana no está ahora mismo muy por la labor. El consistorio dice que no se posicionará mientras no conozca el proyecto, cuya falta de información es una crítica compartida por varias administraciones. En el Pirineo y el Gobierno aragonés cuenta con respaldo, mientras que dentro del independentismo y en las montañas catalanas, aparte de la oposición de la CUP, hay muchas más divergencias. En el Val d’Aran, donde el partido nacionalista de la comarca es aliado del PSC, hay consenso para la candidatura junto a Aragón.

Los ayuntamientos del resto del Pirineo catalán aún tienen que debatir en el pleno su posición, pero ediles de Esquerra de ciudades como La Seu d’Urgell o alcaldes de Junts como Josefina Lladós, de Ribera d’Urgellet, se han opuesto. La plataforma Stop Juegos 2030, que ya cuenta con el apoyo de deportistas destacados como el corredor de montaña Kilian Jornet o la alpinista Araceli Segarra, presentará en los próximos días el manifiesto definitivo con miles de adhesiones, entre las cuales, además de alcaldes de partidos del Govern, habrá famosos independentistas del entorno de Junts. Podría ser un duro golpe a las aspiraciones de la Generalitat, que defiende la candidatura, y del Ejecutivo español. Y dividir aún más el ya dividido espectro independentista.

Dudas económicas y climáticas

Los Juegos Olímpicos, los de invierno y los de verano, están cada vez más cuestionados allá donde se presentan incluso antes de tener un proyecto firme. Por poner un ejemplo reciente, en 2018 los ciudadanos de Calgary se opusieron a los Juegos de Invierno de 2026. La construcción de infraestructuras, la apuesta por el turismo y el uso de un territorio como marca durante unos días y los sobrecostes son las reticencias habituales de los críticos, que suelen crear plataformas de rechazo, como también ha sucedido ya en Cataluña. Pero incluso la mayoría de estudios económicos realizados al respecto niegan la rentabilidad de la inmensa mayoría de Juegos, si bien es difícil calcular en números los beneficios de ampliar una red de metro o de tren, mejorar las carreteras o internet.

En el caso de los Juegos de 2030, de todos modos, el principal argumento de la plataforma podría derretir cualquier aspiración. “Entre 2030 y 2050, la temperatura aumentará dos grados centígrados en el Pirineo y con dos grados más dicen los informes de la propia Generalitat que es inviable técnicamente hacer nieve artificial y las estaciones de esquí tendrán que cerrar”, asegura el portavoz de la Plataforma Stop JJOO, ingeniero forestal y agrónomo y edil de la CUP en la Seu d’Urgell Bernat Lavaquiol.

Aunque estas consecuencias se verían seguramente poco después de los Juegos, Lavaquiol se pregunta: “¿De qué viviremos en el Pirineo dentro de 15 o 20 años cuando ya no haya nieve si todas las inversiones se dedican al esquí y al turismo?”. En respuesta a las dudas sobre la nieve, el director general de Políticas Ambientales de la Generalitat, Antoni Ferran, dijo en agosto en entrevista con RAC1 que en 2030 “todavía habrá nieve” en el Pirineo, aunque ese “todavía” daba en parte la razón a las críticas y reconocía que “la decisión sería otra” si los Juegos tuvieran que celebrarse dentro de 50 años.