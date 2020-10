Los mejores libros para conocer la realidad del Estados Unidos de Donald Trump

Por Santiago Vargas

Grietas, división, polémica y visibilidad de los invisibles. Para muchos, Estados Unidos, su sociedad, no es la misma desde 2017, cuando Donald Trump asumió la Presidencia del país. Pocas veces se ha visto de manera tan clara las dos caras de un mismo país, y esa segunda cara donde están los simpatizantes de Trump tiene muchas facetas, sobre todo en el centro del país. Lo cierto es que en estos cuatro años ha aflorado un Estados Unidos que se suele mantener acallado e invisible y otro que ha sido agitado por el propio mandatario estadounidense para crispar la situación.

Snyder afirma: «Un virus no es humano, pero cómo se reacciona ante él es una forma de medir la humanidad. Estados Unidos no ha salido bien parado. Cientos de miles de sus ciudadanos han muerto sin necesidad. Se supone que Estados Unidos es el país de la libertad, pero la enfermedad y el miedo nos hacen menos libres. La libertad es imposible cuando estamos demasiado enfermos para pensar en la felicidad y demasiado débiles para perseguirla. Por ello, si un gobierno nos priva de la salud, también nos está quitando libertad».

La respuesta del Gobierno de Donald Trump a la crisis sanitaria de la covid-19 ha sido muy criticada por la comunidad científica. Millares de contagiados, millares de muertos y desdén a las medidas sanitarias. Timothy Snyder se contagió y vivió el calvario del coronavirus. En ese lapso reflexionó sobre lo ocurrido, sobre «la fragilidad de la salud, que en Estados Unidos no se reconoce como un derecho humano, pero sin la que los derechos y libertades no tienen sentido», señala la editorial Galaxia Gutenberg.

Los estadounidenses que también hacen trabajos asignados a inmigrantes en su país. Jessica Bruder recorrío el país en un vehículo para conocer ese mundo del que poco se habla, desde limpiadores de cuartos de baño hasta recolectores de remolacha. Mano de obra barata e itinerante forzada por las deudas y las necesidades que no cubre la Seguridad Social. La editorial señala que Bruder «relata una historia convincente y reveladora sobre el oscuro vientre de la economía estadounidense, que presagia el precario futuro que puede esperarnos a muchos más. Pero, al mismo tiempo, celebra la excepcional capacidad de recuperación y creatividad de estos estadounidenses que han renunciado al arraigo ordinario para sobrevivir».

Donald Trump en varios libros

Miedo, de Bob Woodward (Roca Editorial) retrata los tres primeros años de Donald Trump en la Casa Blanca. Un libro que deja al descubierto a la persona, al político y al presidente. Basado de docenas de testimonios y documentos, el gran periodista estadounidense levanta un documento histórico. «Un informe devastador sobre la presidencia de Trump que será consultado durante muchos años. Lo que Woodward ha escrito no es tan solo la historia de un presidente profundamente cuestionado, sino también un relato alrededor de aquellos que le apoyaron y eligieron», escribió Susan B. Glasser, en The New Yorker.

Cómo se hizo Donald Trump, de David Cay Johnston (Traducción de Ricardo García Pérez) y editado por Capitán Swing. Ganador del Pulitzer con este libro, Cay Johnston va hasta Queens, el barrio neoyorquino donde nació Trump, para mostrar poco a poco la manera como se esculpió el nuevo presidente con momentos increíbles, hilarantes, surrealistas y polémicos. Hombre de negocios, hombre de mujeres, hombre político y siempre hombre mediático. Daniel Moreno, editor de la biografía dice: “David Cay Johnston, que ha seguido a Trump más de cerca que cualquier otro periodista, nos da una mirada más profunda sobre el hombre que ya es presidente, partiendo de décadas de entrevistas, registros financieros, documentos judiciales y declaraciones públicas. El escritor cuenta desde los orígenes de la fortuna inmobiliaria de su familia, hasta su propio imperio de negocios demasiado grande como para fracasar; desde su educación y carrera temprana, hasta el torbellino de su candidatura presidencial, el libro proporciona la imagen más completa del extraordinario ascenso de Trump”.