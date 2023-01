Los misteriosos 'me gusta' de la madre de Piqué a la polémica de la canción de Shakira

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images

Además de una interesante colección de reproches al padre de sus hijos, la colombiana también ha repartido indirectas a la nueva pareja de Piqué y a la familia del exjugador, concretamente a su madre: “Yo solo hago música, perdón que te salpique / Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

El primero es la respuesta a un tuit en el que se echaba en cara a la colombiana haber acabado con la carrera deportiva del exjugador del Barça y destruir su imagen. La contestación de la tuitera a la que Bernadeu ha dado un like era un clara defensa de la que ha sido su nuera durante 12 años: “Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”.