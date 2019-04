En el momento de la valoración, se percibió el estado de angustia que tenían los miembros del jurado. Paz Padilla, al borde de las lágrimas, aseguró que lo había pasado muy mal y que no le gustaba que la gente llevase su cuerpo y su mente tan al límite. “No lo veo necesario y sufro mucho. Lo siento pero no me gusta lo que haces. Lo valoro, pero no me gusta”, opinó.

Risto Mejide, sin embargo, opinó que el número consistía en llevar el cuerpo al límite y lo comparó con algunas disciplinas olímpicas: “Los corredores de maratón se destrozan las rodillas, los que compiten en alterofilia se destrozan la espalda... Aquí la única diferencia es que no hay una categoría deportiva que lo defienda, pero lo que está demostrando es que el ser humano quiere y necesita llevar su cuerpo y su mente al límite. Así que enhorabuena”.