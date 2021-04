Los partidos se movilizan en Madrid ante los resultados del CIS

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lo ha dejado claro: “Hay una enorme polarización en la sociedad española”. Los datos del barómetro dan la victoria a Isabel Díaz Ayuso, pero los bloques de la derecha y de la izquierda empatarían con 68 asientos cada uno en la Asamblea. Esto supone una inyección de moral para el bloque formado por el PSOE, UP y Más Madrid, que venían con una clara desventaja en otros sondeos y vislumbra la posibilidad de recuperar Madrid después de 26 años. A pesar del crecimiento del PP, que amenaza con arrasar, aún hay partido.

“El votante conservador está más movilizado que el de izquierdas”, ha afirmado Tezanos durante una entrevista este lunes en La noche en 24 horas, de TVE, sobre este barómetro preelectoral publicado a menos de un mes de que se celebren las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid. Y ha resaltado que el PP es el partido que mantiene más “la lealtad de sus votantes”.

No obstante, también se da la paradoja de que los márgenes son muy pequeños y el presidente del CIS ha asegurado que un repunte de la pandemia, una de las actuales prioridades de los votantes junto a la vacunación, puede afectar al resultado: “Casi la mitad de los españoles dicen que cambian su voto según les convenga. Hay una volatilidad que no se acaba”.

Morir de éxito

El estudio también aporta datos sobre el recorrido de los votantes de cada partido respecto a los comicios autonómicos de mayo de 2019. Así, resalta que a los votantes de Vox les gusta más la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que la suya, Rocío Monasterio. Mientras, los votantes de Unidas Podemos en las generales de 2019 otorgan mejor nota a la candidata de Más Madrid, Mónica García, que al suyo, Pablo Iglesias.

Isabel Díaz Ayuso aglutina, además, buena parte de los votos de Ciudadanos y de Vox. El partido naranja quedaría fuera de la Asamblea y el de Santiago Abascal al borde del precipicio con un 5,4% -el corte para conseguir asiento en la Asamblea está en el 5%-. Esto podría poner en riesgo la victoria de Ayuso, que corre el riesgo de morir de éxito al quedarse sin aliados con los que alcanzar la mayoría necesaria. Y podría permitir que la izquierda sumara, siempre que el voto progresista se movilice en el mes que queda para los comicios.

La izquierda se mueve

“Queda muchísimo tiempo y el CIS demuestra que hay partido, todo depende de la movilización del voto progresista especialmente en algunos barrios de Madrid y sobre todo fuera de la capital, en el cinturón industrial”, han coincidido este lunes varios dirigentes socialistas, de Unidas Podemos y Más País, según recoge El País.

El domingo Iglesias ya apuntó lo que tendría que ocurrir para que la izquierda gane en Madrid. “Lo único que pido a la gente de los barrios trabajadores, de las ciudades del sur, del Henares, de los pueblos de la Comunidad de Madrid, que vayan a votar lo que les dé la gana, lo que en conciencia entienden que tienen que votar, pero que no vuelvan a sufrir la humillación de ver cómo los niveles de participación en el barrio de Salamanca son mucho más altos que en Parla, que en Vallecas, que en Pinto, que en Alcorcón, que en el Corredor del Henares”, señaló entonces.

“Con que ocurra eso”, añadió, “a lo mejor puede haber una política de vivienda, sanitaria, educativa y fiscal que represente los intereses de esa mayoría que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid”.

Vetar el pin parental

El candidato de Unidas Podemos se ha desplazado este lunes a un colegio público de Getafe, donde ha insistido en el mensaje. Además, ha rechazado la posibilidad de que algunos padres “digan que eso de la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto a la libertad sexual no se le enseñe a sus hijos. A la democracia no se le puede hacer objeción de conciencia”.

Hace poco más de un año que el mal llamado pin parental se coló en la vida de los españoles. La ultraderecha de Vox, que apoya dos gobiernos autonómicos de PP y Cs (Andalucía y Castilla y León), logró arrancar al Ejecutivo murciano del popular Fernando López Miras un compromiso para sacar adelante una norma que permita a los padres decidir qué contenidos extraescolares reciben sus hijos.

Con la vista puesta en Murcia, la candidata de Más Madrid sorprendió en la mañana del lunes al pedir al resto de formaciones un compromiso por escrito para frenar la medida, que también propone el partido de extrema derecha en Madrid.

“El veto parental supone un atentado al derecho a la información de los niños y las niñas y les pone en riesgo al hurtarles el conocimiento y las herramientas fundamentales para su pleno desarrollo”, ha dicho García. “Ningún estudiante debe ser rehén de los prejuicios de sus progenitores”.

Ayuso frente a Pedro Sánchez

Mientras, Ayuso ignora al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y centra la precampaña en un pulso con Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha continuado con el enfrentamiento vivido durante el fin de semana y ha retado este lunes en las urnas al presidente del Gobierno: “Dado que Pedro Sánchez ha entrado más veces en campaña que yo misma, mostrando su obsesión por batallar personalmente conmigo, quiero decirle una cosa... se lo digo mirándole a los ojos: el 4 de mayo nos vemos en las urnas”.

Ayuso ha centrado sus críticas en el Gobierno al decir que el PSOE es un partido “irreconocible” que se ha convertido en “refugio de golpistas y batasunos, okupas y bolivarianos” tras compartir Ejecutivo con Podemos, “una formación comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978”.

De esta forma, Ayuso ha evidenciado el carácter nacional que tendrán especialmente en esta ocasión las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, por los intereses en juego y la participación activa ya en precampaña de los principales líderes.