Los trabajos y los días

No me considero una persona bien informada. Salvo el matutino recorrido por las pantallas de El Huff y la lectura de mi diario de cabecera (¿Cuál? Ese que imaginan. Aunque reconozco que cada vez encuentro menos argumentos, salvo la costumbre, para insistir en él), no estoy pendiente de la actualidad, y buena parte de las noticias me llegan desde el patio de chismorreos en que se transforma mi cocina en cuanto entran los currantes.

Una vez cambié de canal de televisión, pero no valió la pena. En ningún otro transmitían carreras de caballos.

Cierto es que siempre llevo la radio encendida en el coche pero, entre enterarme y esquivar la multa, siempre escogeré la segunda opción.

Puedo, por tanto, pensar que a mi desidia se debe no haber encontrado apenas referencias a la Formación Profesional en el tsunami de noticias que acerca de la pandemia y su impacto en la educación nos ahoga a diario.

Recuerdo algún comentario, allá por mayo, acerca de las dificultades con las que se encontraban los chavales, imposibilitados para acceder a los talleres y simuladores imprescindibles en su educación.

Y poco más.

“Mientras los dioses no cambien, aventuró Ferlosio, nada habrá cambiado”.

Seguimos de rodillas ante la diosa Universidad. Ella es la que decide el triunfo o el fracaso; ella es la que otorga felicidad o condena a desdicha; ella es la que justifica una vida o la declara desperdiciada.