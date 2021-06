Luis Enrique, sobre la vacunación a la Roja: "Todavía no es seguro"

“Haremos lo mejor para la Selección”, ha zanjado Luis Enrique, tras asegurar que la inoculación “puede llevarse a cabo, pero todavía no es seguro”. Esta afirmación llega tras conocerse el retraso de dicha vacunación a este viernes , la fecha límite para hacerlo antes de que España debute ante Suecia en la Eurocopa.

“A día de hoy no hay nada oficial de que nos vayan a vacunar ”, ha dicho concretamente Luis Enrique. Sobre la polémica de la vacunación a los futbolistas y cuerpo técnico, Luis Enrique ha explicado que se trata de una cuestión que atañe a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que “es un tema que lo lleva el presidente. Lleva varios meses negociándolo”.

El técnico de la Selección Española de Fútbol, Luis Enrique, ha explicado la situación que se vive entre las filas de la Roja, tras los casos de coronavirus detectados en varios jugadores . El entrenador ha adelantado que trabajan sobre dos escenarios y con dos equipos diferentes, pero también ha desvelado que no es seguro que los integrantes del combinado vayan a ser vacunados.

Sí ha explicado que le hubiera gustado que los futbolistas fuesen inmunizados tras conocerse la lista oficial de los convocados. Además, se ha referido a los posibles efectos adversos de los pinchazos indicando que “si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque pueden haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna”.

A petición de los periodistas, Luis Enrique también ha contestado a la afirmación de una diputada de En Comú Podem (Unidas Podemos) que criticó la vacunación a “once hombres que dan patadas a una pelota”. De forma escueta, Luis Enrique ha replicado que “la indiferencia es una de las mejores armas”.