Maltratos poco visibles a niños y niñas

Pocas cosas nos aterran y conmocionan más que ver sufrir a los niños. La crueldad de Donald Trump con los niños es lo que, como psicóloga social, me ha empujado escribir este artículo. Un personaje que por orgullo, no lo dudéis, rehusó impunemente el acuerdo de París sobre el cambio climático: no es persona que acate pactos que no provengan de él. No importa que el mundo se caiga a trozos (disculpad el alarmismo, pero creo que, tal como están las cosas, es una obligación).

De acuerdo, el párrafo anterior es una digresión de lo que en realidad quiero deciros, pero me sirve para fijar con qué tipo de energúmeno nos enfrentamos. Por si alguien tenía alguna duda.

Centrémonos en los refugios para criaturas inmigrantes cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Ahí malviven cientos de niños y niñas separados por la fuerza de sus padres, acusados de entrada ilegal. La Casa Blanca aseguró públicamente que los ubicarían en familias de acogida o que harían todo lo necesario para que estuvieran atendidos. Sin embargo, según diversos testigos, la calidad del cuidado en el amplio programa de detención es tremendamente deficitaria y la materialización del plan de acogida extremadamente lenta. Más allá del encarcelamiento en estos campos, que ya de por sí es inhumano y horroriza, ¿qué nos dice la investigación psicológica sobre los efectos de separar los niños de sus padres?

En varios de mis estudios trato en profundidad el tema de la importancia para el equilibrio emocional y la salud de disponer de redes sociales de afecto. Puedo asegurar que, en este sentido, la política fronteriza de Trump tiene unas consecuencias nefastas. En síntesis: nuestra salud y felicidad dependen de que estemos inmersos en redes sociales de confianza y, francamente, no se me ocurre nada más representativo de esto que la relación entre una criatura y sus padres. La separación forzosa de estos niños y niñas les causa una angustia emocional extrema. A los pequeños y también a sus padres. Y no me refiero sólo a la tristeza. Las respuestas emocionales extremas a la separación de los padres son parte del plan evolutivo de la especie humana para mantener a estos padres cerca. Esto es debido a que a lo largo de la evolución humana la ausencia de un cuidador ha significado una muerte prácticamente segura.