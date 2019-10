Manel Navarro fue el representante español en Eurovisión en 2017 con la canción Do it for your lover, aunque su actuación pasó a la historia por el gallo que soltó en plena actuación y porque con ella quedamos últimos en el certamen.

Aparte de esos, muchos recordarán su look surfero, con su melena rubia llena de rizos. Sin emabargo, su imagen actual dista mucho de aquella.