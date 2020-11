La Marea Blanca protesta en Madrid contra la gestión de Ayuso y en defensa de la Sanidad Pública

La manifestación ha recorrido el paseo del Prado y el de Recoletos, entre las plazas de Neptuno y Colón, y se ha desplazado manteniendo varias columnas en fila india para mantener la distancia interpersonal exigida por la crisis sanitaria del coronavirus. La pancarta de la cabecera llevaba escrito el lema “La sanidad pública no se vende, se defiende”, y durante la marcha se han coreado cánticos como “menos consejeros y más enfermeras” o “menos banderas y menos Valdebebas”. Los representantes de los 13 sindicatos y asociaciones que convocaron la protesta han coincidido en reclamar que se incremente la contratación del personal sanitario y en criticar la construcción del hospital Isabel Zendal, cuya inauguración está prevista para el martes próximo, 1 de diciembre. “Quieren inaugurarlo para hacerse la foto y no tienen personal sanitario”, ha reprochado el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, quien ve el hospital como “un intento de utilización y dogmatización de la sanidad pública” y ha alertado de que “sigue sin estar resuelta la falta de rastreadores”. Su homólogo de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha dicho que le da “miedo” la cantidad de gente que se ve por las calles de la capital, y que la Navidad pueda desembocar en una tercera ola del coronavirus “mucho peor”, y ha exigido “que no nos engañen con los datos” y que se reabran los servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP).

La portavoz del movimiento Sanitari@s Necesari@s, Dora García, ha declarado que el Zendal es “un insulto a la ciudadanía” y “un gasto de dinero de millones riéndose de la población”, y ha reclamado mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, porque “la gente se está marchando” y “no se puede tener a los profesionales trabajando un mes, tres meses, días, semanas”.



“Hay que reforzar con más profesionales y con más medios para hacer frente no sólo a estas contingencias, sino también para el día a día”, ha indicado el secretario general del sindicato CSIT-UP, José Ángel Montero, quien ha aprovechado para quejarse, respecto a los futuros planes de vacunación, de que “al final se hacen con muchísimo retraso” y “no se está teniendo en cuenta la opinión de todos los profesionales”.



Para la vicepresidenta del sindicato SummAT, Rosa López, el Isabel Zendal es “una inmoralidad” que “sólo ha servido para la gloria de Díaz Ayuso y para sus amigos los constructores”, y ha denunciado que los trabajadores del Summa 112 hayan sido ofertados como “falsa moneda” para encargarse del triaje y la admisión en el nuevo hospital.



“El motivo de esta manifestación es ya no por los derechos laborales, sino por los derechos de las personas que se están muriendo todos los días”, ha apuntado Juan Carlos Molina, delegado sindical de CGT Madrid, quien ha censurado la “nefasta gestión” de Ayuso y que “no se ha invertido en Sanidad lo adecuado”.



Y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), Quique Villalobos, ha recordado que “la Atención Primaria está absolutamente vaciada de personal”, que las patologías no covid están “sistemáticamente desatendidas” y que para vacunar en un futuro “hará falta más personal sanitario y no sanitario”.