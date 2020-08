Mar Torres, la exnovia de Froilán, sale al paso tras los rumores: "Lo he puesto en manos de mis abogados"

La joven, que también resaltó que Froilán nunca la había visto, se mostró molesta por este tipo de informaciones: “Por eso llamo al programa, me hablaron ciertas personas el viernes de que Rafa Mora había dicho que yo tenía una discusión con esta chica y quería decir que por favor no se dijeran estas cosas de mí porque tanto yo como mi ex no la hemos visto en la vida”.

A última hora de la tarde, fue la propia expareja del sobrino del rey la que entró en directo por teléfono en el programa. “No la conozco (a Miriam Saavedra), no la he visto en mi vida. No he tenido una reyerta con ella”, afirmó con rotundidad Torres.

Torres confesó que le había sentado mal que la tacharan de persona agresiva. “Obviamente lo he puesto en manos de mis abogados porque no me parece normal, no entra dentro de mi faceta como persona y se tendrá que ver con mis abogados para ver qué se hace. Le quiera preguntar a Rafa Mora de dónde se ha sacado esta información”, afirmó.

El colaborador de Sálvame, que se encontraba en el plató, se explicó y entendió que si la noticia es falsa estuviera molesta: “Yo en ningún momento te taché de violenta, dije que había habido un altercado entre dos personas y jamás que fueses una chica violenta. Si se ha malinterpretado te pido disculpas, no era mi intención”.

“A mí me llega una información y me dicen que coincides con Miriam en una discoteca y tenéis unas palabras, así como que Miriam y Froilán han tenido algún tipo de relación a nivel de amistad”, añadió Mora.

Torres, preguntada por si sabe quién puede estar detrás de esto, reconoció que no lo sabía: “Hay mucha gente envidiosa, pero la realidad es que no lo sé y tampoco quiero mal pensar. Solo quería dejarlo claro porque mi intención no es hacer daño a nadie”.

Froilán estuvo con Mar Torres durante seis años, desde 2012, y acabó con ella en abril de 2020, con varias rupturas de por medio.