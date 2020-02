Mar Torres, novia de Froilán, habla abiertamente sobre sus retoques estéticos: "No he hecho ningún supercambio"

Mar Torres, novia de Froilán, cuyo cambio físico ha sido muy comentado, no ha escondido nunca su paso por una clínica estética. Aprovechando las preguntas de sus seguidores en Instagram Stories, la joven, de 21 años, habló hace unas horas abiertamente sobre esos retoques, si está satisfecha y ha dado otros detalles íntimos.

Para empezar, aclaró que vive con su madre y su hermana en Madrid y ahora mismo que está en Murcia haciendo unas prácticas, con su padre. Aunque está estudiando comunicación y marketing, confesó que el día de mañana le gustaría dedicarse a la moda y tener su propia marca. Sobre su personalidad, señaló que es demasiado perfeccionista.

Sus seguidores tuvieron curiosidad por sus piercings y tatuajes. Sobre los primeros, aunque dijo “haber perdido la cuenta”, hizo recuento y tiene 12. “Tengo toda la oreja taladrada. Y esta también”, mostró. Sobre los tatuajes, señaló que tiene nueve, “todos pequeñitos, menos uno que es un poco más grande”.

A la pregunta a la que dedicó más tiempo para responder fue si se arrepiente de algo de su cambio de look. “No me arrepiento absolutamente de nada. Estoy muy contenta de mí misma”, contestó.

“No he hecho ningún supercambio [...] Solamente me he operado la nariz, me puse en su momento labios y me hice una bichectomía, que la publiqué”, relató antes de hacer hincapié en que está contenta y que cada uno “hace lo que le da la gana con su cuerpo”.

“Obviamente habéis visto fotos mías de cuando era pequeña y no tiene nada que ver. La gente crece”, añadió la nieta del empresario Tomás Fuertes, propietario del grupo al que pertenece la empresa cárnica El Pozo.