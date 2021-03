Margarita Robles y Pilar Llop, el ensueño del PSOE para arrebatar Madrid a Ayuso

El tándem perfecto. Dos juezas con un perfil riguroso, capaces de atraer el voto que a Ciudadanos se le escapa y que serían bien vistas por el votante de derechas. Hasta el propio Pablo Casado lleva meses elogiando a Margarita Robles, titular de Defensa del Gobierno de coalición. En Ferraz y en Moncloa barajan la jugada y han redoblado los esfuerzos por seducir a Robles, que se resiste a dejar un Ministerio donde el rigor castrense encaja perfectamente con sus valores.

La ministra está convencida de que jurídicamente no caben elecciones anticipadas y le sobran argumentos para señalar a Ángel Gabilondo como persona idónea para capitanear la moción de censura. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valora su nombre y el hecho de que “Margarita, su sobriedad y claridad en las respuestas, es perfecta para enfrentarse a las barbaridades de Díaz Ayuso”, señala una alta fuente del Ejecutivo.

En cuanto a la presidenta del Senado, la “discreta y currante” Pilar Llop Cuenca, lleva meses preparándose, conoce bien la Asamblea de Madrid y su trabajo al frente de la Cámara Alta está dando sus frutos entre compañeros y adversarios. “Margarita no está por la labor, pero en tándem con Pilar Llop, pueden hacer un buen papel. En cuanto a Ángel Gabilondo, es tan buena gente que no pondría problemas en hacer el debate de la moción de censura para no quemar a Robles y luego marcharse. Ya ha dicho que está al servicio del partido”, apuntan fuentes de Ferraz.