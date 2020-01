María Jesús Montero: la voz roja oscura casi morada

La diputada Ana Oramas luego sube al estrado y le afea: “Vaya mitin. Esto no son las Tres Mil Viviendas de Sevilla, es el Congreso”. “¿Qué tiene usted con la Tres Mil Viviendas de Sevilla? Un barrio como otro barrio cualquiera de este país. ¿O qué quiere decir, que los barrios pobres se merecen un tipo de tono y los que no lo son otro tipo de tono?”, le reprocha la ministra de Hacienda. Los diputados del PSOE la entronan. Aquellos días el Gobierno perdió la votación de los Presupuestos y se precipitó la convocatoria electoral, pero la dirigente socialista andaluza ganó en los ‘cara a cara’. Madrid la conoció en todo su esplendor.

Una imagen habitual del pasillo del Congreso de los Diputados es la de Montero rodeada de informadores hablando off the record y resolviendo dudas. Su estilo, dicen los suyos, es “claro y didáctico”: “Le molesta esa gente que utiliza un lenguaje para hacer ver que sabe mucho”. Ella asume la competencia, añaden las fuentes, teniendo claro que lo importante es que “lo entienda la gente”.

El otro gran fuerte de su elección es su sintonía con Unidas Podemos. Está considerada dentro del ala izquierdista del PSOE. “Muy buena relación”, sostienen en su entorno sobre su postura con UP, con cuyos líderes fraguó el buen rollo durante la negociación de aquellos presupuestos fallidos. Eso es vital para el futuro Gobierno, ya que ella tendrá que salir a defender las propuestas todos los viernes y contestar sobre todos aspectos de los ministerios. El propio Pablo Iglesias agradeció los trabajos en la sombra de la sevillana durante la investidura para sacar la coalición junto a otros políticos como Ione Belarra, Pablo Echenique y Félix Bolaños.

Convencida feminista y defensora de los derechos de la mujer, ha relatado también en alguna ocasión los problemas para conciliar y ser una alta directiva. “Las mujeres de mi generación hemos tenido que combatir con nosotras mismas porque al ser, por nuestra propia trayectoria, personas perfeccionistas, teníamos sentimiento de culpa... y que levante la mano quien no ha sentido que no estaba llegando a todo”, confesaba en un acto. Como con los disfraces de los pequeños: “El resto de niños iban perfectamente homogéneos y mis hijas iban como podían y eso me hacía sentir fatal, me hacía sentir mala madre”.

Mucho trabajo por delante le queda a Montero como portavoz, pero siempre queda pendiente la duda de si por ella puede pasar también el futuro del PSOE andaluz, en pleno declive tras perder la Junta de Andalucía en las pasadas elecciones. En Ferraz la ven con muy bueno ojos para esa misión aunque ahora tendrá una enorme responsabilidad como para también asumir San Vicente, la calle a la que se aferra Susan Díaz. Pero Montero es mucha Montero.