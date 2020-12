María, la primera vacunada de Madrid, se gana el corazón de muchos al explicar por qué lo ha hecho

María, de 86 años y residente en un centro de mayores público de Vallecas, ha sido la primera mujer de Madrid en recibir la vacuna contra el coronavirus.

Junto a Nicanor, de 72 años, el primero de la región en ponerse la dosis, ha sido entrevistada en directo en Telemadrid, la televisión pública madrileña.

Allí, ha explicado por qué aceptó ponerse la vacuna:

”Me ha hecho mucha ilusión, porque tenía muchas ganas de que me lo hiciera. Porque tengo miedo, no a morirme, tengo miedo a contagiar el virus a un hijo que tengo que es de alto riesgo. Entonces, yo para poderle ver y abrazarme con él yo decía, que me vacunen cuanto antes”.