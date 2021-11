Qué fue el ‘marianismo’

Añade este profesor de la Universidad Carlos III: “Es decir, si lo comparamos con los candidatos que ha tenido la derecha en España, Aznar era realmente un neocon y con un sesgo nacionalista español. Esto cambia con Rajoy porque es conservador en el sentido de que si él puede no tocar nada, no toca nada. Es alguien amante de la estabilidad y del orden. Eso no significa que no sea un político de raza, porque lo es. Para él, claramente acumular poder era fundamental e ir creciendo en posiciones políticas. Pero iba en una dirección opuesta al modo de hacer de los tiempos”.

¿Esto qué significa? Simón responde: “Eso se nota muchísimo a partir de la emergencia de la nueva política. Tenía unos ritmos distintos, decía que todo era muy complicado. Si podía reformar, no reformaba. Me recuerda a la famosa tribuna de Luis Garicano en El País que decía que le iba a tocar reformar España y perder las elecciones. Pues Rajoy hizo lo contrario: no reformó grandes aspectos, aplicó recortes y no reformas, y se presentó a las elecciones y ganó en 2015 y 2016”. “Su liderazgo sí tenía una cierta impronta y una conexión importante con una parte de la sociedad española, esa que quiere tranquilidad, estabilidad y previsibilidad”, argumenta.