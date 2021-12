Rajoy nunca sabe nada

Lo que ha vuelto a demostrar Rajoy es que es un hábil parlamentario, que se sabe hacer el tonto cuando toca, que se pone irónico para esquivar, que le da vueltas a las frases para liar o que desvía el debate por otros derroteros cuando le interesa y sabe que va a picar su rival (lo que le ha pasado con Edmundo Bal, a quien lo ha llevado a un cara a cara sobre cuestiones de derecho y administrativas).

Rajoy tenía entre sus misiones más importantes de la tarde del lunes dejar bien claro que no tiene nada que ver con el excomisario Villarejo, rey de las cloacas y uno de los hombres claves de Kitchen. El excomisario participó en el entramado para captar al chófer Sergio Ríos y darle una plaza en la Policía a cambio de sustraer los documentos escondidos en unas dependencias de Rosalía Iglesias. Villarejo se ha jactado de apuntar al expresidente y decir incluso que se mandaba mensajes con él.

Por ello, el gallego (que no asturiano, como le llamaban en clave algunos policías) tenía en su cabeza estos titulares: “No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje”. Y llevaba contra el PSOE la idea de que si hacían caso en esto al antiguo policía, también tendrían que aceptar las cosas que decía sobre Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba. Asimismo, ha asegurado que “nunca” María Dolores de Cospedal le informó sobre sus conversaciones con el excomisario.