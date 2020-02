Fue escuchar a Pedro Fernández, concejal por Vox del Ayuntamiento de Madrid, decir “aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo” y me abalancé como una fiera sobre mi biblioteca para descubrir en qué podría consistir esa terrible parafilia.

Mi condición de psicólogo clínico me obliga a estar actualizado sobre toda suerte de conductas, pero no tenía ni idea de la existencia de la subclase a la que se refería Fernández. Compréndanlo: hay más tipos de comportamientos sexuales que variedades de escarabajos. Quizá falté a clase ese día.

El caso es que mi manual académico de variantes sexuales no incluye el marxismo. Me aseguré bien: de “latronudia” —excitación al desnudarse ante personal médico— salta a “mecanofilia” —-deseo sexual por los motores de los automóviles—. Quizá no fuera un término de la sexología, y su uso se restringiera a contextos menos académicos y más profesionales.

Me di una vuelta por páginas menos científicas, esperando encontrar frases del estilo “especialidad en fetichismo, marxismo y bondage” o “recibimos en lencería marxista”. Tampoco.