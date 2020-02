Los distribuidores farmacéuticos, sobre las mascarillas y el coronavirus: "La alarma es infundada y no son necesarias"

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Dos jóvenes con mascarilla pasean por Barcelona.

La demanda de mascarillas por el coronavirus ha aumentado un 8.000 por ciento en las farmacias españolas, donde este producto esta agotado, según el presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Eladio González Miñor, que ha advertido de que la alarma es infundada.



El presidente de Fedifar ha confirmado a Efe que en las farmacias no hay ni mascarillas ni geles desinfectantes y ha advertido que algunos productos que se venden por internet, donde los precios se han disparado, no son fiables y pueden ser negativos para la salud.



“La demanda de mascarillas ha aumentado un 8.000 por ciento, se demandan en estos momentos 80.000 unidades diarias a través de las farmacias. La alarma es infundada y las mascarillas no son necesarias”, ha manifestado.



González Miñor ha hecho un llamamiento a la tranquilidad sobre el coronavirus y ha señalado que los efectos de la gripe común son más letales que los del COVID-19 y para demostrarlo ha comparado datos del coronavirus en China con la última epidemia de gripe en España.