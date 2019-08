Me quedé embarazada a los 14, y no sentí nada al dar a luz

Cuando por fin llegó la hora de empujar, pensaba que ya estaba terminando, pero pasé otras seis horas haciendo fuerza. Durante todo ese tiempo, mi madre siguió esperando cualquier noticia.

El parto no me pareció demasiado doloroso. Desde entonces he dado a luz otras cuatro veces y recuerdo el dolor de todos ellos, pero el de la primera vez ha desparecido de mi mente. Me negué a tomar analgésicos, probablemente por cabezona, y lo recuerdo como una experiencia extracorporal, como si fuera otra persona la que estaba dando a luz.

Recuerdo bien que estuve en completo silencio. No chillé ni lloré. Pensaba que esa era la forma de estar lo más tranquila posible, pero dentro de mi cabeza había un caos. ¿Qué iba a pasar cuando naciera? ¿Cómo me había metido en ese lío? ¿Qué pensaría la gente de mí?

Cuando nació, me sentí indiferente. Me encontraba agotada y había estado tantas horas de parto que no sabía qué pasaba. Se llevaron a mi bebé porque les dije que no quería verlo y me fui a casa unas pocas horas después. Me dijeron que mi bebé permanecería 48 horas bajo supervisión de los servicios sociales.