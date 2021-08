Me acaban de diagnosticar autismo con 44 años

Esperé casi 45 años para escuchar dos palabras que iban a cambiar mi vida para siempre. No fueron te quiero, sino tiene autismo.

La doctora me miró por encima de la pantalla del ordenador. ”¿Cómo se encuentra?”. Sus palabras sobrevolaban mi mente como gaviotas.

Me pasé la mano por el pelo entrecano. “No lo sé. Sorprendida, pero a la vez no”.

Mi diagnóstico ya venía de muy atrás y, en cierto modo, me lo esperaba. Si no, no habría pedido que me hicieran pruebas. Los médicos que me habían atendido eran expertos en su campo: trastorno del espectro autista. No me gustaba cómo sonaba lo de trastorno.

La doctora me preguntó si me había resultado estresante el proceso de diagnóstico y asentí. Tres horas de observación, tests estandarizados, un historial médico y personal agotador... Después me llevaron a la cama, exhausta simplemente por haber pasado tanto tiempo sentada en una silla hablando con desconocidos.

Casi resultaba cómico lo agotada que estaba. No había corrido una triatlón. No había descifrado ningún código analizando una pila de folios con tablas de datos. Solo había enumerado los pasos básicos de lavarse los dientes, descrito unas imágenes e inventado una historia a partir de objetos cotidianos. Ese último ejercicio casi acabó conmigo. Me quedé varios segundos mirando el bolígrafo. Mi mente se quedó en blanco y mi corazón se aceleró. Eso era todo lo que podía hacer en aquella sala.

Tiene autismo.

No puedo estar en el espectro fue lo primero que pensé, pese a las sospechas. No soy Rain Man. No tengo manías visibles, que yo sepa. Los aviones, trenes y automóviles me dan absolutamente igual. No he visto ninguna película de Marvel y preferiría hacerme una endodoncia que asistir a una Comic-Con. Pero resulta que el autismo es un espectro, no un estereotipo. Debería haberlo sabido después de criar a un hijo con autismo desde hace 12 años.

Siempre me han gustado los libros y la música, pero mis gustos no son extravagantes ni colecciono cosas raras. De niña, leía obsesivamente, pero era más que nada era por evadirme de las circunstancias de mi hogar.

Cuando tenía 9 años, obtuve un padrastro y un hermanastro que nunca pedí, así que me retiraba a los mundos de Atwood y Salinger. Me gustaba estar dentro de la mente de otras personas, con sus pensamientos y sentimientos perfectamente expresados para no tener que adivinarlos. Me hacía el eyeliner negro y llenaba mis cuadernos de poesías de malísima calidad. Mi angustia no tenía nada de excepcional.

Cuando le digo a mi hijo que me han diagnosticado autismo, menea la cabeza: “No puedes tener autismo”, me dice. No tengo la misma clase de autismo que él, quiere decir.

Mi autismo es otro autismo. Las manzanas y las naranjas son frutas, pero ahí acaban los parecidos. Tampoco puedes comparar a un niño de 12 años con una mujer de 44.

Sin embargo, estoy segura de que nuestros respectivos autismos se entrecruzan en algún punto en un diagrama de Venn. Compartimos la misma hipersensibilidad al tacto y a ciertos sonidos y olores. A ambos se nos da genial hacer montañas de un grano de arena, solo que él tiende a explotar y yo me reprimo e implosiono en privado.