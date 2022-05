El cantante de Metallica, tras romper a llorar en un concierto: "Estoy viejo, no puedo tocar nunca más"

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza”, aseguró Hetfield en lo que se ha convertido en un discurso viralizado en las redes sociales.

No obstante, Hetfield no se quedó ahí y explicó que sus compañeros “me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”.