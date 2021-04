Mi madre salió del armario y la homofobia estuvo a punto de matarla

Nuestra situación no fue una excepción. Miles de padres y madres homosexuales perdieron la custodia de sus hijos entre los años 70 y principios de los 80 en Estados Unidos. Estas historias aparecen en el documental de 2014 Mom’s Apple Pie: The Heart of the Lesbian Mothers’ Custody Movement. Mi historia aparece también en ese documental. Los directores invitaron a mi madre a contar su experiencia, pero, aún corroída por la vergüenza, no se atrevió a participar.