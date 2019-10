“No padezco nada, de vez en cuando un poco de artritis y he pasado un par de veces por la hipotermia, por culpa de la mediación, pero no lo noto absolutamente en nada”, ha confesado Robinson, quien se ha autodefinido como “un hombre tremendamente feliz”.

El británico, bajo el sonido del himno de su Liverpool, el You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo), ha asegurado que se encuentra “muy bien, como una rosa y con una vida maravillosa”.

El presentador de programas como Acento Robinson o Informe Robinson ha reconocido que no le ha preguntado a su oncólogo si el cáncer ha tenido algo que ver con su vida deportiva, pero no cree que haya afectado. También ha comentado que el medicamento que está tomando lleva tres años y que se lo cubre la seguridad social.

La inseparable pareja de Carlos Martínez en Canal Plus, que siempre ha defendido una postura contraria al Brexit, ha rechazado cualquier tener cualquier conato de miedo: “El cáncer, más tarde que temprano, puede que me mate, pero no lo va a hacer todos los santos días. Estoy disfrutando la vida y no quiero que me interrumpa mientras vivo”.

Al hilo de esto, Robinson ha querido destacar que solo ha llorado dos veces, solo una relacionada con la enfermedad. Fue cuando su mujer le preguntó si tenía miedo a la muerte y él le respondió que no, que lo que le produce tristeza es que se tenga que ir sin despedirse de ella y de su familia antes del minuto 90. “Entonces me abrazó mi mujer y lloramos los dos”, ha concluido.

La otra fue cuando lo hizo público y recibió las infinitas muestras de apoyo y cariño al contar. “Nunca había planteado si era querido en España o no, estaba abrumado por la cantidad de afecto”, ha comentado.