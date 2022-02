Miryam Benedited se defiende tras recibir amenazas por la polémica del Benidorm Fest

RTVE El jurado del Benidorm Fest, con Benedited abajo a la derecha.

Después de las explicaciones de RTVE por la polémica victoria de Chanel en el Benidorm Fest, este jueves ha sido el turno de Miryam Benedited. La coreógrafa, que estuvo entre los miembros del jurado del certamen, ha querido defenderse en Todo es mentira (Cuatro). “Estoy alucinando con lo que estoy viviendo, no sé cómo explicarlo. Es loco, es ridículo, es absurdo”, ha comenzado diciendo.

“A mí se me llama para poner a disposición del festival mis conocimientos como coreógrafa, la propuesta global. Llevo 30 años trabajando en esta profesión, me he formado fuera y tengo criterio en mi campo para dar y regalar. Luego para hablar de afines y desafines hay otras personas”, ha defendido Benedited, después de que hubiera trascendido que ha trabajado en el pasado con Chanel.

Publicidad

La coreógrafa ha defendido que tiene la misma relación con Chanel que “con el certamen entero”. “Es imposible que en estos 30 años no haya coincidido con todos los bailarines de la profesión y si no fuera así no estaría preparada para ejercer”, ha defendido. Benedited ha explicado que conoció a Chanel en un programa, cuando la ganadora del Benidorm Fest entró a entrar en una sustitución y que después no volvió a hablar con ella. “Hay mucha más gente del certamen a la que conozco, pero lo único que ha rascado es esto”, ha denunciado.

“La política no debería meterse en un festival de música”, ha declarado la coreógrafa, que defiende que no sabía que la candidatura de Chanel estaba apoyada por la discográfica de BMG. Benedited y su familia han recibido amenazas de muerte en los últimos días por el resultado del festival, que algunos espectadores consideran injusto.

Publicidad

Igual que hiciera María Eizaguirre este miércoles, Benedited ha confirmado que ningún miembro del jurado recibió compensación económica por participar en el festival. “Nosotros no hemos cobrado ni un duro por hacer de jurado. Nosotros vamos de invitados y esto es demostrable. Con todo nuestro cariño y toda nuestra ilusión. He sido libre de opinar y hasta en el último momento TVE entró en el camerino y nos dijo, ‘suerte y que vaya todo muy bien, sentíos libres de votar según vuestro criterio profesional y es lo que he hecho’. Yo no tengo fanatismo y me da igual si va una persona o si va otra”, ha zanjado la coreógrafa.

“Yo no sé qué han votado el resto de mis compañeros”, antes de explicar el proceso de votación. “Nosotros nos sentamos en una mesa en directo a mirar tanto el escenario como una pantalla donde vemos la realización. Vamos tomando notas, una chica nos recoge las notas, suma y trae un papel. En ese papel ni siquiera sabemos nosotros cómo han quedado porque no sabemos lo que han votado los demás. No tenemos un momento de reflexión”, ha detallado Benedited señalando la “limpieza” del jurado.

Publicidad

La coreógrafa también ha desmentido que hubieran hablado entre ellos sobre las candidaturas de los participantes y, según ella, simplemente habían comentado los ensayos antes de la final.

Sobre la preferencia del jurado internacional por Tanxugueiras que dejó caer Máximo Huerta tras la final, Benedited ha dejado claro que esto “falta a la verdad”, puesto que las notas desglosadas así lo demuestran.

Publicidad

“Si la gente supiera lo complicado que es lo que ella hace, cómo lo hace, la mirarían diferente. Me gustaría que pudiéramos estar hablando, en vez de criticar lo que los profesionales hemos opinado sobre esta actuación, hablar de cómo están en Europa de contentos y de que Chanel está la tercera global en Spotify. De esto no habla nadie”, ha señalado.

Ante las preguntas de Risto Mejide sobre las actuaciones de Chanel, Tanxugueiras y Rigoberta Banidni, Benedited ha dado su opinión sin tapujos. “Como coreógrafa, si tengo que opinar de la puesta en escena creo que hay un gran salto desde la propuesta de Chanel que es impecable y que no tiene un pero, a las otras dos propuestas. No hablo de gustos, pero yo como profesional veo un salto enorme desde esa propuesta a las demás”, ha defendido.

“Nunca se va a acertar con el sistema de votación, sinceramente”, ha zanjado Benedited sobre la posibilidad de hacer cambios el año que viene.