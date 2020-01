Mis diez años con Kobe Bryant

Bryant admiraba la unión de aquel grupo. Una cercanía y una química de la que no dispuso con Shaquille O’Neal en su primera etapa gloriosa en los Lakers. Sí, fueron tres anillos, pero sabiéndose escudero y no líder. Por eso, la llegada de Pau Gasol a la franquicia californiana fue tan importante para él. Llegaron otros dos títulos -esta vez como comandante en jefe- que le cimentaron como icono absoluto en Los Ángeles y en los Lakers. Y, tal y como me admitió la última vez que nos vimos, durante el almuerzo de nominados a los Óscar en febrero de 2018, él era plenamente consciente de que aquel hito no lo habría conseguido sin la presencia de Gasol.

“No hay debate alguno. Cuando se retire, tendrá su número en lo alto del pabellón. La realidad es que no habríamos ganado esos títulos sin él. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos. Estoy deseando que llegue el día en que reciba el homenaje, dé su discurso desde el centro del campo y vea su camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe el calor y la ovación del público que le ha apoyado tantos años”.

Eso se sentía a su lado. Electricidad. Magnetismo. Máximo respeto por la profesionalidad con la que daba cada uno de sus pasos. Bryant será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda alguna. Se hablará de él como la copia más cercana que el baloncesto ha visto de Michael Jordan, el modelo que decidió mimetizar y sobre el que esculpir su juego. Y habrá horas y horas de anécdotas e historias sobre su feroz espíritu competitivo.