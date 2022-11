En la sesión de control al Gobierno, la dirigente de Vox ha lamentado que después de “tantos años de lucha”, las mujeres ya no puedan entrar tranquilas a un baño o un vestuario por la presencia de “hombres” en espacios de mujeres. ¿Cree que los hombres pueden entrar a un espacio reservado para mujeres sólo diciendo que son mujeres. No me va a responder porque tendría que mentirme o callar. Callar y mirar para otro lado, como ha hecho con Olivia. Una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre. El asesinato de una mujer, una de las suyas, que ha matado a su propia hija para vengarse de su pareja. Si lo hiciera, sería reconocer que la violencia no tiene género y usted, a estas alturas, ya no puedo hacerlo”, ha señalado la dirigente de Vox.