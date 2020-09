Moria, Lampedusa, Arguineguín: ¿Qué solidaridad?

Es cierto, como se evocó una y otra vez, que Canarias ya experimentó a comienzos de este siglo la que se denominó “crisis de los cayucos”: de 2000 a 2006 llegaron a las Islas cerca de 30.000 subsaharianos al año, penosamente hacinados en frágiles embarcaciones de madera, fletadas en Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry... ¡La diferencia con respecto de la situación actual es, no obstante, meridiana!: Entonces no había en la UE un Tratado de Lisboa (el TL entró en vigor en 200)); no había tampoco un Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad (ELSJ), con legislación europea vinculante para los Estados miembros (EEMM); no había Frontex (Agencia de Fronteras y Guardacostas), no había EASO (Agencia Europea de Asilo). El Gobierno de entonces -en el que tuve el honor de servir como ministro de Justicia- acometió el problema con recursos nacionales (Salvamento Marítimo, Guardia Civil del Mar...), y para su abordaje en origen pusimos en marcha el Plan Africa. Tampoco entonces, por cierto, había esa extrema derecha, desprendimiento del PP, que hoy explota un sentimiento de malestar y rechazo (asociados a la sensación de vulnerabilidad de muestras costas fronterizas) sin reparar en los daños incuantificables de su discurso de odio carente de límites morales y de propuestas aceptables.

Ahora, en 2020, el paisaje normativo ha cambiado enteramente. Hay Tratado de Lisboa (TL) y hay Carta de Derechos (CDFUE), desde 2009; hay Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad (ELSJ); hay un Migration Package (Código Europeo de Visas/VIS; Código Schengen/SIS, y las Directivas Blue Card, de trabajadores desplazados y de trabajadores temporales, y la controvertida Directiva de Retornos); hay un Asylum Package (Directivas de Recepción y Acogida, de Requisitos y Cualificaciones; de Procedimientos comunes; y Reglamento Eurodac, y Reglamento de Dublín; y Programas de Realojamientos y de Reasentamientos) ¡Y ahora hay también, -¿cómo ignorarlo?- una pujante y ofensiva extrema derecha xenófoba, en Canarias y en España (y por supuesto en el PE y en la UE), dispuesta a pescar sin escrúpulos en cada río revuelto!

Pero lo cierto es que, con todo, la crítica recurrente al “fracaso de la UE” continúa pendiendo aun de los incumplidos mandatos de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida (art.80 TFUE). El mensaje de esperanza se fundamenta en una mayoría en el PE comprometida con un New Migration & Asylum Pact, comprometido por la presidenta de la Comisión Europea (Comisión VDL) en su investidura ante el PE en julio de 2019. Su presentación ante LIBE ha sido pospuesta varias veces por la comisaria Johansson, teniendo como última fecha inaplazable la del próximo 30 de septiembre. Desde la Comisión LIBE exigimos el cumplimiento del Derecho Europeo y un Mecanismo Europeo de Salvamento y Rescate (Search & Rescue, S&R), así como una mayor dotación del AMIF (Fondo de Asilo y Refugio, de 7´3 millones de euros a 14 millones en el próximo MFF) y financiación europea de hasta 10.000 euros por cada menor no acompañado en las regiones alejadas con fronteras vulnerables (como es el caso de Canarias, Lampedusa, Islas Griegas), además de cobertura presupuestaria adecuada a las Agencias europeas (EASO, Frontex, Eurojust, EuLisa y Europol contra la criminalidad transfronteriza de los tráficos ilícitos y la explotación de personas) y del Programa Europeo Justice & Values.