Pocas veces dos maniquíes de una tienda habían cosechado tanta viralidad en redes sociales como la que han conseguido los dos que se han colocado en una tienda de Pull and Bear .

La imagen la ha compartido en su perfil de Twitter el usuario Fran Javié Criado y en poco más de un día ha logrado superar los 4.000 me gusta.

″¿Pues no me creía que eran dos interventores del PSOE recibiéndome en Pull and Bear?, ha bromeado junto a la foto.