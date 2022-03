El 'oro' de las mujeres: los logros de las cineastas en los grandes festivales

El cielo abierto

La cosa no quedó ahí. Si las mujeres también lo han tenido complicado, echando la vista atrás en su labor como guionistas, el premio a Mejor guion para la cinta The Lost Daughter, escrito por Maggie Gyllenhaal , fue otra de las grandes celebraciones en clave femenina, mientras que la directora de El poder del perro (Jane Campion) , la gran favorita para los Oscar que ya están a la vuelta de la esquina, es la primera cineasta en estar nominada dos veces en Mejor dirección.

“Esto ya no son excepciones, ni cuotas, ni permisos de fin de semana. Esto es una realidad. La calidad del cine de estas cineastas es axiomática. Están realizando un avance pausado, pero consistente en el ámbito cinematográfico, y no como advenedizas, sino como auténticas autoras con una propuesta única y necesaria. Cada una en su forma y estilo, sin homogeneización ni círculos concéntricos de exclusión. Libres”, escribía la experta Lucía Tello en este medio .

Es innegable, continúa, “el talento”, sin embargo, insiste en que “mientras que no haya igualdad real, no se puede medir ese talento”, aunque espera que se pueda hacer pronto: “Hasta ahora, que no estamos en igualdad de condiciones, se está viendo el gran potencial de las mujeres en los festivales”. Por otro lado, confía en que “la Ley de Comunicación Audiovisual en España también incremente las cuotas, porque si no iremos hacia atrás, y eso no nos lo podemos permitir”.