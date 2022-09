Nacho Cano justifica su apoyo a Ayuso usando una frase (con insulto incluido) más que llamativa

Europa Press News via Getty Images

Al ser preguntado por la invitación que hizo a la portavoz de Más Madrid, Mónica García , para asistir a los ensayos de su nueva obra, Malinche , el productor musical ha reconocido que “llevaba tiempo invitada”, pero que “ya no lo está”. “Eso caducó. Ahora, sí quiere venir, que pague la entrada”, ha asegurado entre risas.

Nacho Cano se ha defendido de las críticas recibidas y ha destacado que “muchos han venido a por mí, como Mónica”. “A toda la gente que me ataca y va como de socialista o de comunista, les diría: ‘Oye, yo estoy pagando con este musical 150 nóminas, si hay algo más socialista que eso, que me lo cuenten’”, ha añadido.

Ha sido entonces cuando, tras señalar que él no tiene “que dorarle la píldora a nadie”, ha terminado justificando su respaldo a Ayuso. “Yo he apoyado a Ayuso porque hay que ser gilipollas para no apoyarla con las cosas que ha hecho por esta ciudad”, ha destacado.