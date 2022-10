Nadie te va a quitar el periquito ni el hámster: desmontando el bulo más absurdo sobre la Ley Animal

“De un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran pero que no pueden adoptar periquitos, no voy a escuchar lecciones”. Esta frase la pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves en la Asamblea de Madrid.

Que en lugar de especificar las especies que no se podrán comprar ni vender, se crea uno con las que sí y que estará basado en los criterios ya existentes: que no suponga un problema para la biodiversidad, que no suponga un problema para la salud pública y que no sea un peligro para la seguridad ciudadana.