Nathalie Emmanuel: una carrera ‘condenada’ por sus desnudos en 'Juego de Tronos'

Muchos actores han salido de Juego de Tronos cubiertos de gloria, pero ese no es el caso de Nathalie Emmanuel. La actriz que dio vida a Missandei —la esclava liberada en la tercera temporada por Daenerys (Emilia Clarke), que se convierte en su doncella y su compañera más leal— ha confesado que los desnudos que ha protagonizado en la serie le han pasado factura profesionalmente.

A pesar de que han pasado ya dos años desde que HBO puso punto y final a la ficción, la intérprete ha revelado en el podcast Make It Reign que esas escenas han hecho que algunos productores la prejuzguen a la hora de darle un papel.

Sin embargo, explica, sus ideas preconcebidas se alejan mucho de la realidad. Quienes les ofrecen otros proyectos creen que, por el hecho de haber protagonizado escenas sexuales con Jacob Anderson (Gusano Gris), Nathalie Emmanuel se siente completamente cómoda en el set cuando le toca rodar un contenido similar.

“Cuando rodé Juego de Tronos acordé grabar determinadas escenas de desnudo para la serie. La percepción de ahora, en otros proyectos en los que el papel incluye desnudos, es que estaría dispuesta a cualquier cosa porque lo hice en esa serie”, relata.

La actriz especifica que el hecho de que “acordara unas condiciones para un proyecto en particular” no se traduce en que “tenga que aplicarse a todos los proyectos” que le ofrezcan.

No es el único problema al que se ha enfrentado la británica de 32 años por participar en la producción de HBO. Un año después del final, Emmanuel contó uno de los peores momentos que vivió en el rodaje, en el que su compañera Emilia Clarke tuvo que salir en su defensa.

“En mi primera temporada mi vestuario dejaba bastantes cosas a la vista y hubo un incidente con un extra que hizo un comentario al respecto en el set”, declaró en julio de 2020.

La actriz se refería con ello a un comentario machista que no quiso reproducir, aunque sí que aclaró la actitud de Clarke: “Enseguida me apoyó, lo manejó. Cuando me uní al elenco, ella ya llevaba rodando durante un tiempo y definitivamente estaba preparada para tener algo de energía femenina a su alrededor (...) Si eres la única mujer en un set dominado por hombres, te une de cierta manera”.

Juego de Tronos también recibió numerosas críticas por incluir contenido de violencia sexual contra las mujeres, especialmente tras la violación a Sansa y a Daenerys. Esa habría sido la causa, según Hannah Waddingham (la Septa Unella), de que decidieran eliminar en el último momento la escena de su muerte, una secuencia que iba a ser bastante más cruda a lo que se mostró.