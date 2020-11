Ni Simón, ni Illa, ni Sánchez: una epidemióloga profundiza desde Alemania en los culpables de lo ocurrido en España

Eugenia Ramos es una epidemióloga española que trabaja en el Instituto Robert Koch alemán, un organismo público que asesora directamente al ministerio de Salud del Gobierno germano.

La experta estuvo este domingo en Salvados y realizó una valoración de lo que está sucediendo en España y donde han podido estar las claves de que sea uno de los países más afectados.

“Creo que hay muchísimos factores: que en un hogar vivan muchas generaciones, los factores estructurales de cómo está la sanidad o que no haya un instituto de salud pública”, explicó Ramos, que señaló que el organismo en el que trabaja no existe en España.

La epidemióloga habló de lo que sucedió en verano, entre la primera y la segunda ola: “Aunque los datos entonces hayan sido mejores no ha sido suficiente tiempo para que el país se preparare para la segunda ola. No es solamente las medidas que se están tomando ahora contra esta crisis, el problema son las medidas que no se tomaron hace años para prepararse contra una crisis como esta”.

Además, afirmó que aunque la ciencia, la investigación o la epidemiología son pilares fundamentales para la solución de esta crisis, la solución está en las medidas que son puestas por los políticos.

“Por eso es importante que todo el mundo esté trabajando codo con codo porque ese es el camino para encontrar la solución”, indicó Ramos, que reconoció que ella alerta al ministerio de Salud cuando un territorio acumula una incidencia a siete días de 50 por cada 100.000 habitantes. “En ese momento se decía que esa región o ese país era zona de riesgo”, concluyó.