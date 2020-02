Nia desvela lo que le dijo Estrella Morente antes de la polémica en la gala de 'OT 2020'

La sexta gala de OT 2020 ha estado marcada por la polémica. La cantante Estrella Morente sorprendió al personal al entonar un alegato en favor de la tauromaquia en pleno directo sin consultarlo nadie.

Lo que iba a ser una premio para Nia se convirtió en un problema, sobre todo porque la concursante no sabía de qué iba el asunto.

Tanto el programa como Tinet Rubira, director de Gestmusic, han recalcado que no estaba previsto y este lunes, durante el repaso de las actuaciones, Noemí Galera, directora de la Academia, también ha criticado lo ocurrido.

Nia, por su parte, ha contado lo que Estrella Morente le dijo momentos antes de que empezase la actuación. “Me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar”, ha señalado una de las favoritas a ganar el concurso.

“Me asusté porque creía que era otra canción. Y pensé: ‘Yo no sé cantar esto’”, ha añadido la cantante.