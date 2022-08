No, Nicole Kidman no está “demasiado” fuerte

“Señoras, ¿podemos decirle al mundo que los músculos son para todos, que el fitness es para todos, que la salud, las pesas, el entrenamiento y el ejercicio son para todos?”.

“No te conviertes en un ‘hombre’ o en un ‘culturista’ por mostrar tus músculos. Eres fuerte e increíble. Por favor, ¡no dejes que nadie te diga lo contrario!”.

Byrne señala que la idea de estar “demasiado” en forma o “demasiado” fuerte no solo es anticuada, sino también sexista, porque “casi siempre va dirigida a las mujeres”.

Además, desde el punto de vista técnico, es muy beneficioso para las mujeres aumentar su masa muscular a partir de los 50 años.

“Es muy muy importante que las mujeres mantengan su masa muscular a medida que envejecen, ya que la sarcopenia asociada a la edad produce una gran disminución de masa muscular, con todos los problemas de salud que conlleva”, explica.

“Mantener la masa muscular mediante el ejercicio y una buena alimentación ayuda a combatir los efectos negativos de los cambios hormonales en las mujeres perimenopáusicas, como la pérdida de densidad ósea, y también ayuda a mantener el tono muscular en la región del suelo pélvico. El ejercicio puede mejorar el estado de ánimo y ayudar a aliviar el estrés”.

Además, Nevitt advierte que nunca conocemos la historia que hay detrás de una persona en el mundo del fitness, lo que hace que los comentarios negativos sean aún más peligrosos. Nevitt es el entrenador principal de Not A Phase, una organización que anima a las personas trans a ponerse en forma y a llevar un estilo de vida activo. También dice que en el período previo a su primera competición de culturismo como atleta trans ha experimentado personalmente burlas por su forma física.

“Es descorazonador”, dice. “Cuando veo a alguien hacerse una sesión de fotos fitness, habiéndome hecho yo algunas, me doy cuenta de que la gente no siempre entiende el viaje que has hecho. Más allá del aspecto físico, el fitness es importante por todas las cosas que no se ven, especialmente por las muchas formas en que el fitness puede mejorar tu salud mental”.

“He vivido acontecimientos que han cambiado mi vida a lo largo de los años, como el más reciente, la pérdida de mi hermano trans, Shay. Ir al gimnasio durante el duelo fue lo mejor que pude hacer. Me ayudó de más formas de las que puedo expresar. Me ayudó a conectar de nuevo con mi fuerza interior. Y eso no se puede ver en una foto”.

Quién sabe lo que hay detrás de la pose de Nicole Kidman. Puede que se esté poniendo fuerte para un papel, que esté haciendo pesas en casa o que vaya al gimnasio simplemente porque le gusta. En cualquier caso, no es asunto nuestro.

Como dice Byrne: “El ejercicio tiene muchos beneficios más allá del aspecto físico; ¿cuándo se enterará la gente?”.