La tenista estadounidense Serena Williams ha perdido este sábado ante la alemana Angelique Kerber la final del torneo de Wimbledon.

Una derrota que no ha sido una decepción para Williams, quien hace menos de un año daba a luz a su primer hijo. Una circunstancia que le ha hecho perderse gran parte de la temporada.

Su rápida recuperación física le ha permitido llegar hasta la final de un torneo tan exigente como el británico, algo que ha querido poner en valor durante las declaraciones inmediatamente posteriores al final del encuentro.

"Ha sido un torneo increíble para mí, estoy muy feliz de haber llegado tan lejos", ha asegurado Williams tratando de aguantar las lágrimas antes de dejar una de las frases del día cuando la entrevistadora le ha asegurado que había muchas madres preguntándose cómo había conseguido hacer lo que había hecho: "Para todas las madres, hoy he jugado por vosotras y he hecho lo que he podido, pero Angelique ha jugado muy bien".