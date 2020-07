"No está diciendo toda la verdad": el experto Bonaventura Clotet acusa a Madrid de mentir sobre sus datos de contagios

El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, ha puesto en duda los últimos datos sobre contagiados emitidos por la Comunidad de Madrid en una entrevista concedida al programa Via Lliure de Rac-1.

A raíz de una publicación en Twitter en la que se comparaban los datos de Madrid y Cataluña en la última semana (2.880 casos y 33 hospitalizados en Cataluña y 338 y 43 en Madrid), el experto ha asegurado que “ahora mismo Madrid no está diciendo toda la verdad”.

“No sé cómo en Madrid no se dan cuenta que lo que dicen no puede ser. Se han quedado muy cortos a la hora de dar los valores de las personas infectadas. Las motivaciones no las quiero interpretar, para no entrar en conflictos”, ha afirmado el doctor que también es director del IrsiCaixa.