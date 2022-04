No habrá conciliación Ayuso-sanitarios: un juez admite que no acuda a la cita tras desacreditar a los profesionales

Europa Press News via Getty Images

Ya lo había dicho Ayuso: “Estamos en un país libre”. Con ese argumento, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya anunció en la Asamblea de Madrid que no iba a acudir a su citación judicial. Ahora el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido el recurso interpuesto por la Abogacía de la Comunidad y cierra así cualquier incógnita.

Las declaraciones

“Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar”, manifestó Ayuso.