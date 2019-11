“No lo voy a enseñar”: la tajante respuesta de Mario Casas a la petición de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Mario Casas ha acudido a divertirse a El Hormiguero y lo ha hecho con un curioso look: vestido con un pantalón gris, un jersey de cuello verde y una gorra.

Pero hay una explicación. El actor viene de rodar la película El practicante, de Netflix, para la que ha tenido que cambiar su imagen de forma radical.

Nada más sentarse, Pablo Motos ha bromeado con el actor sobre su look, del que ha dicho que es “de recoger cebollas”. Después de las bromas, Motos le ha instado a quitarse la gorra para que los espectadores vieran su estado actual.

Pero Casas ha sido tajante: “No lo voy a enseñar”. El actor ha contado que le han hecho “un destrozo” y que no puede enseñarlo porque “los de Netflix me crujen”.

“Es de lo peor que he visto en mi vida. No estás ni calvo ni no calvo, es como mal”, le ha espetado Motos. “Es como asqueroso”, ha añadido Casas, que ha dejado ver un poco de su peinado, muy poco.

“No me hagas esto”, ha dicho de nuevo el actor cuando Motos ha hecho el amago de quitarle la gorra. Esta es la imagen que se ha filtrado de la imagen que tendrá Mario Casas en la película de Netflix.