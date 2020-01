No me reembolsan el voto rogado

No, para ella no eran los jóvenes (ya no tan jóvenes) que llevaban viviendo toda su vida en la misma habitación con fotos de su primera comunión, y figuritas de angelitos y gotelé en la pared, y los libros de Elige tu propia aventura. Compartiendo casa, muchos con sus padres, y sin posibilidad de plantearse una vida con su pareja, y con la carrera acabada… y esperando a los títulos de crédito de comienzo de esa película llena de éxitos ahora que ya están preparados para el (deja que me ría) mercado laboral.

El email, ya lo ha aprendido, es mejor aliado que el teléfono para todos sus trámites con el consulado.

Los beneficios de estar registrado son varios, incluyendo el no poder ser llamado a mesa electoral, el poder renovar tu pasaporte en tu nuevo país, poder optar a las ayudas del emigrante retornado (optar digo, que te las den ya es diferente, otra aventura muy diferente) y, por supuesto, como estábamos diciendo podrás VOTAR.

Y el aventurero español mira con muchas ganas el calendario electoral y esas posibilidades de meter su voto en un sobre y mandarlo allende los mares para seguir haciendo contar su opinión en su país.

Las elecciones llegan y se abren los plazos para la carrera de obstáculos, y tras muchas pintas de cerveza con su amigo el “enterao” para que le explique qué hacer para votar y no enterarse de nada, acude a las infografías de Marea Granate, que son los que mejor nos informan a los dos millones y medio de españoles en el exterior de lo que hay que hacer en esta gymkana de la democracia que es el voto rogado.

Tu sigues la información de Marea Granate y ni con esas te aseguras de que te lleguen las papeletas. El proceso para solicitar el voto es realmente maquiavélico. Gila haría un sketch maravilloso de los ingredientes necesarios para llegar a invocar al voto rogado.

No hacen falta pezuñas de lince, ni sangre humana… pero o bien solicitas el voto por correo (tú que vives en Perú o Australia, mandas un correo esperando que llegue a tiempo) o mejor aún, lo haces vía FAX.

El fax era una cosa que había en oficinas en los 80 y 90, y ahora puedes encontrarlo en museos, empresas que siguen usando Windows 95 o en delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Pues bien, tras no saber si mi fax llegó a tiempo y usando San Google, encontré una dirección de email de la Delegación Provincial de Valladolid. Raudo y veloz envié un email adjuntando el formulario, y tras 15 minutos recibí repuesta confirmando que podían usar los datos que había enviado en mi correspondencia para proceder a mandarme todo el papeleo.

Yo ante una respuesta rápida y eficiente, tras secar mis lagrimas de emoción, contesté pidiendo el email del resto de delegaciones provinciales, para informar a la emigración de la tercera vía, que de verdad solucionaría muchos de nuestros problemas con el voto rogado: EL EMAIL.

Esta contestación tardó un poco más en llegar, pero en estilo de funcionario me vino a decir “la lista no te la voy a pasar, ya que a ti te he hecho el favor porque sí, y ya está, no me pidas más información”.