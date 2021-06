No son los indultos, es una cuestión económica

JOSEP LAGO via Getty Images

JOSEP LAGO via Getty Images El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Dicho de otra forma, Madrid ha sido la gran ganadora de los últimos 100 años. Ya lo dijo Isabel Díaz Ayuso, “Madrid es España y España es Madrid”. Desde luego, no voy a ser yo quien le quite la razón a la señora Ayuso, pero sí me voy a permitir hacerle una precisión matemática: si Madrid es España, Cataluña es más o menos la misma cantidad de España que Madrid.

Resulta curioso este conflicto donde ambas partes piensan que lo mejor se lo lleva la otra parte. Porque al final, no nos engañemos, este no es un conflicto jurídico, ni tan siquiera es un conflicto patriótico, sino que es un conflicto político y, fundamentalmente, económico.

Muchos de nosotros aún recordamos los acuerdos entre partidos políticos de ámbito estatal y el señor Jordi Pujol para elegir al presidente del Gobierno de España. En esos momentos, no pocos daban por hecho que, fruto de las negociaciones, Catalunya se llevaba más de lo que teóricamente le correspondía. También está en la memoria el “España nos roba” que los independentistas usaron como leitmotiv arrojadizo para justificar sus acciones.

Estos días estamos viendo en los medios de comunicación multitud de declaraciones, opiniones y artículos, con diversas reflexiones sobre los indultos desde un ámbito jurídico, político o ético. Así que, para intentar no repetirme, abordaré la cuestión desde una perspectiva diferente.

Tengo la sospecha que esta disputa encubierta por la hegemonía económica, no solo está en el origen del procés, sino también en el de las pasiones que alimentan el debate sobre los indultos que, lejos de tener en cuenta las verdaderas prioridades de nuestros ciudadanos, se parece cada vez más a un “a ver quién puede más o llega más lejos” entre las élites políticas de Madrid y Cataluña.

La consecuencia es que el debate sobre el procés impide que el resto de España avance. Entre tanta bronca, no hay hueco para hablar de los grandes desequilibrios territoriales que sigue acumulando este país más de 100 años después, ni de las enormes desigualdades que ha generado la crisis financiera del 2011, ni de la reconstrucción social y económica de España tras la pandemia de la covid-19.

Me atrevo a decir, incluso, que algunos de los medios de comunicación más influyentes, radicados en Madrid o Cataluña, alimentan esta agenda política y que muchos partidos políticos de ámbito nacional no son capaces o no quieren salir del bucle.

En este escenario de confrontación, cada vez más ciudadanos de esa parte de España que no es ni Madrid ni Catalunya están cansados de que no se escuche su voz, de que no se les preste la debida atención y de que sea una odisea conseguir hablar de los problemas que les preocupan de verdad.

Por tanto, si los indultos que planea el Gobierno sirven no solo para restablecer el diálogo y la convivencia, sino para que hablemos más de España y menos de Cataluña y Madrid, bienvenidos sean. Lo agradecerán los jóvenes que tienen un futuro incierto, los mayores que ven peligrar sus pensiones, las empresas que están en una situación difícil para salir de la crisis, las personas que no encuentran un puesto de trabajo, las mujeres que sufren violencia, y tantos y tantos colectivos que esperan una respuesta de sus gobiernos.

España tiene que ponerse en marcha, no podemos entretenernos más. Los debates estériles no nos llevan a ninguna parte. Tenemos que arriesgarnos y demostrar que la concordia se alcanza con los hechos. Tengo la esperanza de que a los partidos de la derecha española les ilumine, por una vez, la responsabilidad y la sensatez, porque creo que los indultos ayudarán a desbloquear la situación y los gobiernos podrán trabajar para que salgamos de esta crisis sin dejar a nadie en el camino. Los ciudadanos no van a esperarnos mucho más.