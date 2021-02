Nuria Roca aclara en 'El Hormiguero' uno de los comentarios más repetidos de estos días

Nuria Roca lleva desde el pasado lunes presentando El Hormiguero debido al positivo por coronavirus de Pablo Motos, que no había faltado ni una vez en más de 2.000 programas.

La habitual colaboradora del espacio ha logrado conquistar a los espectadores con su dinamismo y frescura. Además, lo hizo desde el primer día que se puso al frente. De hecho, en su segundo día, Roca consiguió el récord de audiencia de esta temporada y el quinto mejor de la historia del programa con 3.981.000 espectadores y una cuota de pantalla del 21,6% .

Pero si ha habido un comentario que se ha repetido en redes sociales cada día de estas dos semanas ha sido el relacionado con su vestimenta: en todos los programas Roca ha llevado una camisa blanca y un pantalón negro.

Este martes, antes de presentar a los invitados Ana Mena y Omar Montes, la presentadora se refirió a este asunto: “Me gustaría dejar clara una cosa después de tanta especulación durante estos días en una cuestión tan trascendental. La camisa blanca que llevo desde el lunes no es la misma. Ya está, polémica zanjada”.

Montse Nieto, una de las estilistas de El Hormiguero, ha explicado al portal Bulevar Sur los motivos que les llevaron a elegir esta vestimenta: “El lunes ella vino a hacer sus pruebas como cada lunes y, de repente, por el posible positivo Pablo decidimos que fuera con camisa blanca y pantalón negro. Queríamos mantener la línea del look que llevaba Pablo y porque, desde mi punto de vista, era muy importante diferenciar a la Nuria colaboradora de la presentadora. Son roles diferentes y la imagen debe ayudar a eso”.

La estilista, que ha confesado que a Roca le encanta el look, ha detallado que decidieron no ponerle chaqueta porque pensaron que oscurecería mucho la imagen por su color de pelo: “La imagen que le hemos dado a Nuria unifica, da continuidad, es elegante, seria y personalmente, me parece un acierto”.

Además, también ha asegurado que le pusieron un pantalón negro con el objetivo de equilibrar el look y porque “estéticamente le sienta genial”. “Tiene que ir con lo que mejor le siente y estar segura”, ha añadido Nieto, que ha finalizado señalando que lleva un botín de tacón medio para moverse sin cansarse ni estar incómoda.