Omar Montes se estrena en 'Pasapalabra', se sincera y se convierte en 'trending topic'

El cantante y ganador de Supervivientes en 2019 Omar Montes se estrenó este jueves en Pasapalabra, el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. El artista les robó, por un momento, los focos a los dos protagonistas principales: Pablo y Nacho.

Después de que el exconductor de Operación Triunfo le presentara, Montes se sinceró sobre su forma de preparar Pasapalabra.

“Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escucharme audiolibros del diccionario y me he dormido tardísimo. Me he quedado en la ‘Y’”, reconoció sorprendiendo a la audiencia.